МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Седьмой Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры начал прием заявок. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева (Института Наследия), выступающего координатором конкурса.

"В конкурсе могут принять участие ученые, студенты и аспиранты высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 25 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Конкурс проходит по 10 номинациям: "Кино-, теле- и другие экранные искусства", "Музыкальное искусство", "Литературоведение", "Театральное, хореографическое и цирковое искусство", "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство", "Архитектура и дизайн" и другим.

По решению жюри победителям конкурса присуждаются премии, наиболее ярких участников отмечают дипломами. Подведение итогов конкурса состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума 13 ноября 2020 года.

Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры проводится с целью сохранения и развития системы художественного образования и науки в области искусств и культуры в РФ. Задачи конкурса - выявление и поддержка молодых исследователей, содействие их профессиональному росту, повышение интереса к научно-исследовательской деятельности среди молодежи.