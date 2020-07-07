В Чечне откроется пансионат для ветеранов и участников боевых действий

ГРОЗНЫЙ, 7 июля. /ТАСС/. Первый пансионат для ветеранов и участников боевых действий на 100 мест откроется в Чечне до конца 2020 года. Об этом журналистам сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Усман Баширов.

"Ветераны ВОВ, ветераны труда, участники боевых действий смогут получить здесь санаторно-курортное лечение, включающее проживание, многоразовое питание, курсы оздоровления и реабилитации, культурно-досуговые мероприятия. Работы по строительству пансионата проводятся за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 100 человек", - сказал министр.

По его словам, на территории санатория расположены административный, спальный и медицинский блоки, столовая и зоны отдыха. "В спальном блоке уже имеется вся необходимая мебель. В скором времени рабочие установят оборудование и в медицинском блоке", - добавил глава ведомства.

Открытие пансионата позволит создать в республике более 100 рабочих мест.