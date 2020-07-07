В Дагестане открыли производство по переработке мяса птицы стоимостью более 100 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Производство по забою и глубокой переработке мяса птицы запустили в Буйнакском районе Дагестана, общая стоимость проекта составляет около 110 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Во вторник, 7 июля, председатель правительства Дагестана Артем Здунов с рабочей поездкой посетил Буйнакский район. В сопровождении вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Народного Собрания республики Асият Алиевой и министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова они приняли участие в открытии производства по забою и глубокой переработке мяса птицы в СПоК (сельхозкооператив - прим. ТАСС) "Дерия". <…> Общая стоимость проекта достигает порядка 110 млн рублей при проектной мощности 20 тонн в смену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по линии Минсельхозпрода Дагестана кооперативу на реализацию инвестпроекта была предоставлена господдержка в виде гранта на развитие материально-технической базы в 31,5 млн рублей.

"Использование собственных инвестиций вкупе со средствами господдержки позволило СПоК "Дерия" завершить реализацию данного актуального для аграрного сектора проекта. Вывод объекта на проектную мощность позволит производить дополнительной продукции из мяса птицы в объеме до 5 тысяч тонн в год на сумму 525 млн рублей с созданием до 80 дополнительных рабочих мест", - сообщается в тексте.

Кроме того, по данным министерства, СПоК "Дерия" в настоящее время ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан и Азербайджан.