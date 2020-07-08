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В Хабаровском крае изменили схему поставок северного завоза и сэкономили 320 млн рублей

По словам главы региона Сергея Фургала, поставка топлива в северные районы края производится с опережением графиков
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сэкономили 320 млн рублей, изменив схему поставок топлива в северные районы. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал в среду, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы края.

"Северный завоз", скажу откровенно, все еще остается проблемой номер один. Пришлось менять подходы, механизмы оплаты. Сейчас доставка угля и жидкого топлива в северные районы края налажена. В результате наведения порядка в учете и сохранности топлива, реформы оплаты северного завоза, расходы бюджета на централизованный завоз в северные и удаленные районы Хабаровского края снижены на 320 млн рублей", - сказал Фургал.

В прошлые годы топливо оплачивалось не сразу, а позже, что приводило к резкому удорожанию поставок за счет отсрочки. Проведенная региональными властями проверка выявила, что практически на всех этапах схема была экономически неэффективной.

Фургал сообщил, что в этом году поставка топлива в северные районы идет с опережением графиков. Поставщиками отгружено 100% каменного угля. Поставка дизтоплива также идет с опережением.

В регионе ведется работа по закрытию старых неэффективных котельных. По словам Фургала, в крае утверждена дорожная карта до 2023 года, в нее входит строительство новых котельных в поселках Ванино, Переяславка, Многовершинный, селах Благодатное, Князе-Волконское, Калинка, Мирное, а также перевод на теплоснабжение Советской Гавани от Советско-Гаванской ТЭЦ. "В результате расчетная экономия превысит 65 тыс. тонн жидкого топлива. Сокращение годовых затрат на жидкое топливо составит почти 2 млрд рублей", - сказал Фургал.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток
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