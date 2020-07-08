Власти Магадана готовы забрать из США памятник первому русскому губернатору Аляски

ТАСС, 8 июля. Власти Магадана готовят обращение с просьбой сохранить установленный в США памятник первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову и, в случае необходимости, перевезти его в столицу Колымы. Об этом в среду сообщил журналистам мэр города Юрий Гришан.

Группа жителей американского города Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник Баранову. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) организовал онлайн-петицию против планов по сносу монумента.

"На Аляске есть города, которые были основаны еще русскими первопроходцами. Руководство штата [Аляска] направило в наш адрес большое количество благодарностей за сохранение истории, когда мы открывали памятник "Героям Алсиба". Теперь все поворачивается в противоположную сторону, когда, следуя за расистскими настроениями, уничтожается память. Мы готовим обращение с просьбой сохранить памятник [Баранову], а также, в случае необходимости, перевезти его в Магадан", - сообщил глава Магадана.

В конце июня Кремль ответил по поводу сложившейся ситуации. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, желание граждан США снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову расценивается как "внутреннее дело США", поэтому Россия не будет вмешиваться в этот вопрос. Песков отметил, что снос памятников в США приобрел массовый характер.