Северо-Кавказская госакадемия впервые открыла прием на бюджет по направлению "Лингвистика"

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) в Карачаево-Черкесии впервые открыла прием на бюджетные места по направлению "Лингвистика" в связи с нехваткой в регионе дипломированных специалистов. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Руслан Кочкаров в среду.

"В 2020 году из-за нехватки дипломированных специалистов в данной области впервые в СКГА будет осуществляться прием студентов на бюджетной основе на направление подготовки "Лингвистика", профиль "Перевод, переводоведение". Всего выделено 11 бюджетных мест, в том числе одно место по целевому направлению и одно место по квоте лиц, имеющих особое право", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, лингвистика - одно из самых молодых направлений бакалавриата в СКГА. С 2017 года более 40 студентов обучается на этой кафедре на коммерческой основе. "За этот короткий период времени будущие переводчики продемонстрировали свои знания на городских, региональных и всероссийских олимпиадах и конференциях. В Карачаево-Черкесии эта специальность становится все более актуальной в связи с развитием туризма, науки, промышленности, компьютерных технологий и международного бизнеса", - считает Кочкаров.

Ректор вуза также отметил, что студенты СКГА имеют возможность пройти образовательную стажировку в европейских университетах длительностью в один учебный семестр или один учебный год. Он также напомнил, что в период пандемии в вузе был открыт первый в КЧР онлайн-киноклуб на английском языке.

Как рассказала заведующая кафедрой Халимат Шаманова, студентам помогает учиться Лингвистический центр академии. "Прежде всего нам важен интерес студента к образовательному процессу. Благодаря грамотно выстроенной программе и высококвалифицированной команде педагогов с международным педагогическим стажем наши обучающиеся всегда увлечены подготовкой на 100%. Собственный Лингвистический центр обеспечивает непрерывную языковую практику с носителями языка, а также помогает начать карьеру уже с первого курса", - пояснила ТАСС Шаманова.

СКГА - многопрофильный вуз. В состав академии входят семь институтов: аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. Всего в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.