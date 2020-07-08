Жару в Архангельской и Вологодской областях сменят ливни и грозы

ТАСС, 8 июля. Грозы и ливневые дожди с градом и порывистым ветром ожидаются во второй половине дня в среду, 8 июля, в Архангельской и Вологодской областях. В остальных регионах Северо-Западного федерального округа ливни будут кратковременные, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"Через Архангельскую область пройдет сегодня атмосферный фронт. Здесь контраст температур очень большой: на востоке области 28-30 градусов, а на западе региона 20-22 градуса, поэтому здесь пройдут ливневые дожди, сильные грозы с порывистым ветром, возможен град. Завтра этот фронт сместится на восток, на Республику Коми, но там уже потеряет свое значение, там [сильных ливней с градом] не ожидается", - рассказал ТАСС ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его данным, в Вологодской области похожая ситуация с большим контрастом температур и ливнями с грозой. Также Синенков не исключает образование смерча.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области, неблагоприятные погодные явления наблюдались еще 7 июля. "Вчера был очень сильный дождь, затопило улицы Архангельска на некоторых участках, однако ситуация стабилизировалась, разрушений не было, пока обращений к спасателям в связи с этими событиями не поступало", - сообщили в пресс-службе.

В среду во всех районах Поморья прогнозируются грозы и шквалистый ветер. "В Архангельской области выписано штормовое. В большинстве районов ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, местами возможен град сегодня в течение дня. Температурный фон - плюс 20-25 градусов на юге, на юго-востоке будет до 35 градусов тепла. По НАО (Ненецкий автономный округ - прим. ТАСС) сегодня еще спокойно, неблагоприятная погода в округе ожидается завтра", - сообщили ТАСС в Севгидромете.

В Вологодской области предупреждение касалось 7-9 июля, прогноз подтверждается, сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. "По западным районам области ливни и грозы прошли вчера. Атмосферный фронт смещается сегодня в центральные районы и на восток области, где еще до 35 градусов жары, а на западе уже около 15 градусов. На таком контрасте сегодня после полудня ожидаются грозы, ливни, порывистый ветер, вчера в Череповце порывы ветра достигали 16 м/с", - сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского гидрометцентра Ольга Рыкалина.

Облачно и дождливо

В остальных регионах СЗФО такие неблагоприятные явления не прогнозируются, погоду будет обуславливать циклон, сообщил представитель центра "Фобос".

"В Петербурге сегодня северо-западный порывистый ветер, 4-9 м/с, температура составит 19-21 градуса, по области будет 17-22 градуса. Количество осадков незначительное, завтра будет облачная с прояснениями погода, и, хотя дожди пройдут, интенсивных с порывистым ветром не ждем", - сказал Александр Синенков.

В Пскове в среду будет около 21-22 градусов тепла, выпадут незначительные осадки, в Великом Новгороде пройдут кратковременные интенсивные дожди при температуре 21-22 градусов тепла, добавил он.

Специалисты Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) не прогнозируют образования смерчей над территорией республики, однако в юго-восточных районах пройдут ливни, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с.

"С юга поднимается холодный, с волнами атмосферный фронт, наши восточные и юго-восточные районы тоже попадут под его влияние. В Московской, Воронежской областях было очень жарко, на контрастах [могут образовываться смерчи], у нас же все было довольно ровно - температура колебалась от 16 до 21 градусов", - рассказала ТАСС специалист карельского ЦГМС Елена Ишкина.

В Мурманской области в ближайшие дни аномальных погодных явлений не ожидается, температура воздуха в июле на 1-2 градуса превысит норму. "Опасных явлений мы не ждем, они у нас достаточно локальны, и вот эти вихри, которые проносятся через Кольский полуостров, они в отличие от континента, той же Архангельской, Вологодской областей, у нас проходят слишком быстро. В ближайшие дни мы ждем теплую дождливую погоду. В отдельные дни будут наблюдаться грозы на фронтальных разделах. На что у нас это повлияет. Возможно, откроют для посещения леса по причине того, что снялась пожарная опасность в регионе", - прокомментировала заместитель начальника Мурманского гидрометцентра Елена Куринова.

Дожди и грозы ожидаются в среду и в самом западном регионе страны - в Калининградской области. При этом, по данным регионального управления МЧС, температура воздуха днем здесь опустится до 14-19 градусов. Прогнозируется усиление ветра при порывах до 14 м/с, но опасные погодные явления в области не ожидаются, отмечает ведомство.