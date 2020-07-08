В Астраханской области создадут "зеленую стоянку" для круизных теплоходов

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют открыть первую специализированную стоянку вне города для круизных теплоходов, на территории которой оборудуют пляж, откроют торговые точки и экскурсионные маршруты. Она расположится в Харабалинском районе, в 130 км от Астрахани, говорится в тексте проекта Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года (документ имеется в распоряжении ТАСС).

Астраханская область является стартовым и конечным пунктом многих круизных маршрутов по Волге, но не имеет специально оборудованных "зеленых стоянок" для разнообразия туристического отдыха. Суда швартуются на пристани в центре Астрахани.

"В рамках проекта предполагается обустройство причала и формирование туристско-рекреационной зоны с предоставлением широкого спектра туристских и сопутствующих услуг. На территории "зеленой стоянки" будут работать торговые точки, оборудован пляж, организованы экскурсионные маршруты", - говорится в тексте документа, с уточнением, что стоянку организуют в селе Заволжское, что в 130 км от Астрахани и 340 км от Волгограда.

Возможные сроки реализации проекта - 2021-2026 годы. Для этого потребуется 10 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также бюджета Харабалинского района, как заинтересованной стороны.

Реализация проекта, по мнению астраханских властей, поможет стимулировать развитие туризма, в том числе в Харабалинском районе, а также окажет поддержку объектам малого и среднего бизнеса, ярмарочной торговле и сельскохозяйственным рынкам.

Харабалинский район - один из районов Астраханской области, который пользуется популярностью у туристов за счет историко-культурного наследия, там расположены Селитренное городище - развалины золотоордынской столицы XIV-XV веков, построенный для съемок фильма "Орда" песочный город Сарай-Бату, Хошеутовский хурул, а также государственный природный заказник "Пески Берли".