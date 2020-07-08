В Ессентуках построят первый на Кавминводах ледовый комплекс

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Ледовый комплекс, который будет первым на Кавказских Минеральных Водах, построят в Ессентуках в 2021 году. Он будет работать под эгидой Союза мастеров спорта, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Заключено соглашение о взаимодействии между правительством Ставропольского края и Союзом мастеров спорта. В Москве подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и директор союза, известный российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Илья Авербух. Соглашение касается строительства в городе-курорте Ессентуки первого на Кавказских Минеральных Водах ледового комплекса, который будет работать под эгидой Союза мастеров спорта", - говорится в сообщении.

Занятия с юными ставропольцами будут проводить спортивные профессионалы международного уровня. Планируется, что занятия для детей будут проводиться бесплатно. Ожидается, что объект сможет начать работу уже к началу 2021 года.

"Когда мы начинали наш диалог с Союзом мастеров спорта, мы учитывали высокую востребованность в крае именно ледовых видов спорта. По нашим оценкам, число детей, желающих заниматься, например, фигурным катанием, составляет несколько тысяч человек. Подписанное соглашение помогает ответить на этот запрос. В целом мы рассчитываем, что в партнерстве с союзом в крае будут созданы два ледовых комплекса", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

"Уже осенью мы планируем начать работы. При этом Союз мастеров спорта берет на себя как строительство объекта, так и организацию всего тренировочного процесса. Это будет школа не только фигурного катания и хоккея. Это школа зимних видов спорта. Поэтому в перспективе у нас есть планы развития в ней керлинга и шорт-трека", - добавил Авербух, слова которого также цитирует пресс-служба.