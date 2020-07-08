В Бурятии учредили медаль за борьбу с пандемией

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Народный Хурал (парламент) Бурятии учредил медаль "По зову долга и сердца" за вклад в борьбу с пандемией. За учреждение госнаграды, предложенное главой региона Алексеем Цыденовым, проголосовали в среду на очередной сессии депутаты республиканского заксобрания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"На прошедшей сессии Народного Хурала депутаты поддержали законопроект, в Бурятии учреждена новая госнаграда - медаль "По зову долга и сердца", - сообщили в пресс-службе.

Изначально награду предполагалось назвать медалью борьбу с коронавирусной инфекцией, но парламентарии приняли решение, что это будет награда за борьбу с любой пандемией. Первыми в республике ее получат медицинские работники, несущие службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19, а также строители, волонтеры и меценаты, оказывающие помощь людям в период пандемии коронавируса.

Новая медаль, как и любая другая госнаграда, подразумевает присвоение в будущем звания "Ветеран труда" по достижении пенсионного возраста и ряд социальных льгот. Ранее заместитель председателя республиканского правительства - руководитель администрации главы Бурятии и регионального правительства Баир Цыренов сообщил, что квоты по количеству тех, кто будет удостоен медали, власти устанавливать не будут. Награждение запланировано на июль 2020 года. В июне этого года жители Бурятии путем голосования на сайте "Гордость Бурятии" определили, как будет выглядеть медаль.

В Бурятии зарегистрировано 3 257 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них в Улан-Удэ - 1 841. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 2 405 человек, умерли 25 человек. Сейчас проходят лечение в стационарах республики 440 больных, на амбулаторном лечении находятся 387 пациентов.

20 июня президент России Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции сообщил, что государственными наградами будут отмечены ученые и медики, борющиеся с коронавирусом.