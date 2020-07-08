Аксенов сообщил, что Крым избавится от инфраструктурных ограничений за два года

ТАСС, 8 июля. Крым в течение двух лет избавится от инфраструктурных ограничений, связанных с дорогами и канализационно-очистными сооружениями, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

"Все эти процессы идут, здесь помощь президента и правительства. И все инфраструктурные ограничения в ближайшие два года будут сняты", - сказал Аксенов.

Он сообщил, что Крым за три года получит около 30 млрд рублей на ремонт и строительство дорог помимо денег, выделяемых по федеральной целевой программе. При этом работы будут выполнять единые подрядчики без проведения торгов. "Надеемся, это будет первый год, когда все ремонтные работы будут выполнены в срок. При этом в этом году мы уже готовим технико-экономическое обоснование по ремонту, строительству и капитальному ремонту очистных сооружений всего Южного берега Крыма", - рассказал Аксенов.

На реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) по ФЦП будет выделено более 500 млн рублей, уточнил Аксенов. "В следующем году начнутся реконструкция южнобережных КОСов - там более 11 КОСов на Южном берегу Крыма. Это даст возможность иметь чистые сбросы в море", - добавил глава Крыма.

Правительство России ранее определило трех единых подрядчиков по ремонту автодорог в Республике Крым в 2020-2021 годах. Работы будут выполнять акционерное общество "ВАД", акционерное общество "Центродорстрой" и государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор".

Аксенов в сентябре 2019 года сообщал, что все канализационно-очистные сооружения (КОС) курортов Южного берега Крыма будут реконструированы до конца 2022 года. На 12 основных объектов в федеральной целевой программе по развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей.