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В Железноводске впервые освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой

В городе откроют еще два законсервированных источника - "Нелюбинский" и "Владимирский", которые расположены в Нижней части Курортного парка

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Священнослужители в День семьи, любви и верности впервые освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой в Железноводске Ставропольского края. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске в День семьи, любви и верности освятили минеральные бюветы. Священнослужители совершили обряд освящения минеральных вод на обновленной летней площадке "Славяновского" источника, а затем окропили святой водой все питьевые галереи курорта", - говорится в сообщении.

Традиционно целебные источники Кавказских Минеральных Вод освящают перед началом курортного сезона, но в этом году таинство пришлось отложить. Литературный бювет-книга и летние бюветы были освящены впервые в своей истории.

"Кроме того, глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что в скором времени по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Железноводске будут открыты еще два законсервированных источника - "Нелюбинский" и "Владимирский", бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного парка", - отмечается в пресс-релизе.

Литературный бювет был открыт осенью 2019 года. Здание в форме куба находится на Каскадной лестнице курорта. На стены бювета лазерной гравировкой нанесены отрывки произведений Лермонтова. Внутри скважина источника №56 с минеральной водой ессентукского типа.

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