На Ставрополье отремонтируют водовод, снабжающий десять муниципалитетов

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья проведут капитальный ремонт водовода, чтобы улучшить водоснабжение десяти сел и хуторов в двух районах региона. Работы начнутся в августе 2020 года, сообщили журналистам в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"Шпаковский групповой водовод, снабжающий водой из Сенгилевского водохранилища несколько населенных пунктов Шпаковского и Грачевского района, капитально отремонтируют по поручению губернатора Владимира Владимирова. Работы по первому этапу начнутся в августе [2020 года]", - говорится в сообщении.

На первом этапе отремонтируют напорный участок водовода протяженностью 13 км, финансирование составит 95,5 млн рублей. Это позволит предоставить стабильное водоснабжение жителям сел Надежда и Старомарьевка, хуторов Ташла и Кизилов. Улучшится ситуация с давлением в системе водоснабжения в селах Грачевка, Спицевка, Бешпагир, хуторах Нагорный, Базовый и Лисички. После завершения второго этапа капитального ремонта в 2021 году проблема с водоснабжением этих муниципалитетов, в которых проживают более 32 тыс. человек, будет полностью решена.

"Водовод был рассчитан для обеспечения проживающего на тот период времени населения водой. В основном - из уличных водоразборных колонок. Спустя сорок лет значительно выросла численность жителей, условия проживания стали комфортнее, и удельный расход воды здесь вырос в 2,5 раза. Соответственно, выросла нагрузка и на водопроводный комплекс", - цитирует пресс-служба министра Романа Марченко.

На Ставрополье ранее была проведена инвентаризация качества воды, предоставляемой жителям региона, и разработана пятилетняя программа развития водоснабжения. Порядка 346 тыс. жителей (около 12% населения края) пока получают не совсем качественную воду. Также в регионе есть населенные пункты без централизованного водоснабжения и села, которые испытывают дефицит воды летом. В общей сложности проблемы с водоснабжением испытывают 107 населенных пунктов края.