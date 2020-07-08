В Ивановской области издали книгу о подвигах учителей во время войны

ИВАНОВО, 8 июля. /ТАСС/. Книгу "Учителя в солдатских шинелях", посвященную педагогам - участникам Великой Отечественной войны, опубликовали в Ивановской области при поддержке депутатов регионального парламента. Об этом сообщила в среду пресс-служба Ивановской областной думы.

"В книге представлены биографии учителей-фронтовиков - тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кому посчастливилось выжить, вернуться в школы и продолжить свою педагогическую деятельность. Биографии дополнены письмами и воспоминаниями самих ветеранов, их поэтическими произведениями, а также воспоминаниями их учеников, коллег и близких", - пояснили в пресс-службе.

Идея создания книги принадлежит председателю Ивановской областной думы Марине Дмитриевой. Поддержку в издании сборника оказал вице-спикер регионального парламента Анатолий Буров. В сборе материалов для книги приняли участие педагоги, учащиеся школ из всех муниципалитетов региона.

"Память о великом подвиге нашего народа, отстоявшем свою Родину в страшной войне, не может быть абстрактной, она должна быть наполнена конкретными лицами, судьбами, событиями", - цитирует пресс-служба спикера областной думы.

Презентацию книги планируется провести перед началом нового учебного года. Затем 1 тыс. экземпляров будет направлена в школы и библиотеки региона.