На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. По данным ГУ МЧС по краю, на территории региона действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности, а также экстренное предупреждение о сильных дождях. В ближайшие двое суток ожидается ливень в сочетании с грозой, градом, порывы ветра усилятся до 20 м/с, на побережье имеется опасность формирования смерчей.

В последние недели на территории Краснодарского края стоит жаркая засушливая погода. Температура воздуха местами поднимается до 40 градусов тепла. Однако в среду, 8 июля, ливни вызвали локальные подтопления проезжих частей улиц в Краснодаре, Геленджике и Темрюкском районе Кубани. "В муниципальных образованиях Краснодар, Геленджик и Темрюкский район местами произошло скопление воды в низменных участках", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В Геленджике наблюдалось скопление воды на Центральной набережной. К откачке воды с улиц Краснодара подготовили 20 машин, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. Приостановили движение трамваев и троллейбусов по городским маршрутам.

"Сбои в работе общественного транспорта произошли в результате залпового ливня, который начался в Краснодаре днем 8 июля. Сейчас в краевом центре остановились трамваи и троллейбусы - передвигаться по затопленным улицам в электротранспорте невозможно. Движение будет восстановлено, как только вода уйдет с автомагистралей и трамвайных путей", - говорится в сообщении.

Также в море и на побережье Краснодарского края наблюдаются смерчи. В одном из случаев вихревой поток повредил ограждение и навесы, а также опрокинул шезлонги на пляже, сообщили журналистам в ведомстве.

"В Темрюкском районе в ст. Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Повреждены только ограждение и два временных навеса, перевернуты шезлонги", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации Темрюкского района уточнили ТАСС, что пострадавших нет. В местных сообществах социальных сетей очевидцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано формирование смерча на суше, авторы публикации уточняют, что повреждены некоторые объекты инфраструктуры на пляжах, например заборы. Также в социальных сетях опубликовано видео смерча в Геленджике.

"Это очень частое явление для нашего города, где в силу географического расположения нашего города, как правило смерчи не заходят в бухту, практически никогда. Только в открытом море. Поэтому, конечно, никакой опасности не представляют. А время, когда стоит жара, и когда идет влажный атмосферный фронт - это нормальное явление", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.

В пресс-службе администрации Сочи журналистам сообщили, что опасность формирования смерчей над морем существует со второй половины дня в среду в течение суток на участке Магри - Весело.