В Северной Осетии впервые за 20 лет будет обновлена Красная книга

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Красная книга Северной Осетии впервые за 20 лет будет обновлена, сообщили в среду в пресс-службе Минприроды республики.

"Впервые за 20 лет Красная книга Северной Осетии будет обновлена. Это станет возможным благодаря усилиям руководства республики и Минприроды Северной Осетии. В Красную книгу, которая не переиздавалась в республике с 1999 года, входят редкие и исчезающие животные, растения и грибы, постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы на территории республики", - говорится в сообщении.

При совершенствовании издания определят комиссию экспертов и создадут рабочую группу по переизданию Красной книги. После начнутся научно-исследовательские работы по сбору материалов для второго издания.

Мониторингом животных и растений займутся научные сотрудники Северо-Осетинского государственного природного заповедника, а также преподаватели Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова. Первый этап сбора материалов начнется в 2021 году.

"Это очень важная и нужная работа, которую мы должны были провести еще 10 лет назад. Красная книга должна включать не просто перечень видов, а стать инструментом охраны животных и растений", - цитирует пресс-служба врио министра природных ресурсов и экологии региона Маирбека Моураова.