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Любимов заявил, что статус исторического поселения позволит сохранить архитектуру Рязани

По словам главы региона, данный статус поможет проводить реставрационные работы в исторических зданиях

ТАСС, 8 июля. Присвоение статуса исторического поселения центру современной Рязани позволит региональным властям сохранить внешний вид зданий за счет проведения реставрационных работ. Сообщил в среду губернатор региона Николай Любимов в ходе эфира в рамках проекта "Прямая линия гостеприимства".

"В Рязани сохранилось много творений рязанских плотников, в том числе деревянные дома, часть из них, конечно, требует серьезной реставрации. Для сохранения в ближайшее время будем обязательно принимать документы о присвоении статуса исторического поселения регионального значения центру Рязани. Это позволит сохранить дома в историческом виде и проводить реставрационные работы", - сказал Любимов.

Как отметил глава региона, в ближайшее время планируется воссоздание Торгового городка. Кроме того, в регионе уже запустили программу субсидирования проектов по созданию объектов турпоказа.

"У нас сейчас очень серьезно развивается сегмент частных музеев. Их пока недостаточно, но они очень качественные и работают на высоком уровне", - добавил Любимов.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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