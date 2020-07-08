Около 600 боровшихся с коронавирусом медиков смогут пройти реабилитацию в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Слава врачам" по бесплатной реабилитации медицинских работников, боровшихся с коронавирусом, стартовала в расположенном на берегу Каспийского моря научно-оздоровительном комплексе (НОК) "Журавли". За время ее проведения поправить свое здоровье смогут около 600 медицинских работников, сообщил ТАСС в среду генеральный директор комплекса, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Магомед Магомедов.

Комплекс проводит акцию безвозмездно при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ им М. В. Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ.

"Медики будут отдыхать, реабилитироваться по группам примерно в 60 человек. Заезд первой группы начался 6-7 июля, сейчас в комплексе более 50 медработников из разных больниц Дагестана и других регионов страны, в том числе Москвы и Московской области. Также звонят с желанием приехать российские врачи из других стран - Белоруссии, Австрии, США. Всего в рамках акции "Слава врачам" планируется принять 560 человек, а возможно и больше, потому что при необходимости мы эту акцию продлим", - сказал Магомедов.

По его словам, комплекс нацелен на внедрение "современных научных разработок, технологий в оздоровление и формирование здорового образа жизни, и поэтому основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе, с использованием морской воды".

"Реабилитация в "Журавлях" - это то немногое, что мы можем предложить нашим героям в благодарность за их самоотверженный труд. С отдыхающими медиками будут работать специалисты по реабилитации и психологи. В их распоряжении будет все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления, в том числе обустроенный пляж, бассейны, тренажерные залы, футбольное поле, теннисный корт. Будут проводиться различные процедуры, в том числе дыхательные, физические, комплекс гидропроцедур, будут кислородные коктейли", - уточнил собеседник агентства.

Он сообщил, что проект охватит все категории медицинских сотрудников, которые имели отношение к процессу лечения и выхаживания больных новым коронавирусом - врачей, медсестер, санитарок, сотрудников скорой помощи и т.д.

Идея мамы

Как отметил руководитель комплекса, идея помочь медикам принадлежит его матери, которая проработала долгое время сельским врачом. "Идея эта нашей мамы Айзанат, которая 45 лет проработала в больнице в селе Шангода Гунибского района. Сейчас она болеет, но каждый день следила за новостями, плакала, переживала. И когда я приехал к ней, она мне сказала: "Ты должен что-то для них сделать". Я и сам об этом думал, и так как мы занимаемся научными разработками, у нас появился и научный интерес к тому, как можно помочь людям, перенесшим эту болезнь", - рассказал Магомедов.

Кроме отдыха на берегу Каспия, отметил он, с участием медиков планируется обсудить и актуальные проблемы здравоохранения, связанные с борьбой с новым коронавирусом. "Так как на сегодня в мире программ реабилитации переболевших коронавирусом не существует, а есть общие рекомендации, то мы решили в рамках данной акции попытаться разработать программу лечения пациентов с COVID-19 и реабилитации уже переболевших им. Уверен, по результатам встреч, круглых столов в нашем комплексе мы сможем предложить мировому научному сообществу бесценный опыт борьбы с новым коронавирусом", - заключил Магомедов.