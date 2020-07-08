Температура в Ростове-на-Дону побила рекорд 1938 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Ростове-на-Дону 7 июля составила 42,2 градуса, побит рекорд предыдущего температурного максимума 1938 года на 2,2 градуса, сообщила в среду ТАСС ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

"Самая максимальная температура была 7 июля. В 1938 году было 38 градусов, вчера - 40,2. В целом в июле за период наблюдений температура не превышала 40 градусов", - сказала собеседница агентства. Чупрова отметила, что самым жарким в 1938 году стало 5 июля, но тогда столбик термометра поднялся до 38,2 градуса.

По словам синоптика, в Ростовской области в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. В ближайшие сутки действует штормовое предупреждение. Синоптики высоко оценивают вероятность ливней, грозы, града, шквалистого усиления ветра, принесенных атмосферным фронтом, который смещается с запада на восток.

"Температура воздуха понизится, можно сказать, на 8 - 10 градусов, - отметила Чупрова. - Уже сегодня ночью фронт будут смещаться и на восточные районы, температура воздуха по всей территории понизится. Завтра днем будет 26 - 31 градус, в юго-восточных районах сохранится до 34 градусов. В дальнейшем температура будет выравниваться, осадки прекратятся, температура будет составлять от 25 до 33 градусов". Собеседница агентства добавила, что в ближайшие 10 дней специалисты Ростовского гидрометцентра не ожидают возврата высоких температур.