Озеро Черное в Калужской области объявили памятником природы

ТАСС, 8 июля. Власти Калужской области объявили озеро Черное в Медынском районе региона памятником природы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" национального проекта "Экология" озеро Черное, расположенное рядом с деревней Сосновцы Медынского района, было объявлено памятником природы. Врио главы региона Владислав Шапша поддержал данное решение, подписав соответствующее постановление правительства Калужской области", - говорится в сообщении.

Озеро имеет большую научную ценность, отметили в пресс-службе правительства региона. Оно может быть использовано для изучения экосистем заболачиваемых водоемов. В нем водятся редкие и находящиеся в Красной книге региона медицинская пиявка, камышовка дроздовидная, лягушка съедобная, вейник пурпурный и лютик длиннолистный.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.