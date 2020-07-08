{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновской области запустят систему сопровождения семей с детьми до года

В регионе также разрабатывают реформу системы обеспечения полноценным питанием детей до трех лет, кормящих матерей и беременных
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (справа) Наталья Хороших/ТАСС
Описание
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (справа)
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти запустят систему медико-социального сопровождения беременных женщин и семей с детьми до одного года. Об этом в среду сообщил губернатор региона Сергей Морозов на подведении итогов акции "Роди патриота в День России".

"В самое ближайшее время в Ульяновской области будет запущена новая система медико-социального сопровождения беременных женщин и семей с детьми первого года жизни. Она вберет в себя все лучшие практики и подходы", - сказал он.

Морозов уточнил, что в этой работе будут использоваться как традиционные консультации и услуги, так и современные цифровые технологии. "Я говорю как про хорошо известных нам семейных консультантов, услуги социального такси, так и про современные цифровые решения для устранения бюрократических трудностей. Например, уникальное мобильное приложение "Я родился" (для родителей новорожденных)", - уточнил он.

По словам губернатора, в регионе также ведется работа по подготовке реформы всей системы обеспечения полноценным питанием детей до 3 лет, кормящих матерей и беременных женщин.

В регионе также разрабатывается законопроект об организации горячего питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. С нового учебного года он обяжет муниципалитеты бесперебойно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, прикрепленных к образовательным организациям, но обучающихся на дому, двухразовым горячим питанием либо компенсировать расходы семей с такими детьми. Это коснется почти 1 700 детей.

Теги
РоссияУльяновская область
В Дагестане планируют открыть еще три туристических хаба на популярных маршрутах
Речь идет о создании туристических хабов в Магарамкентском районе, в прибрежной зоне Махачкалы и на смотровой площадке горы Тарки-Тау
Читать полностью