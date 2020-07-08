Расходы бюджета Ульяновской области за год выросли на 13%

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Расходы бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2020 года составили 34,5 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания региона.

"В целом расходы областного бюджета с января по июнь включительно составили 34,5 млрд рублей. К уровню первого полугодия 2019 года они увеличились на 4,6 млрд рублей, или на 13,4%", - пояснили в пресс-службе.

Большая часть расходов бюджета направляется на социальный блок. По итогам первого полугодия текущего года финансирование социально значимых и первоочередных целей из бюджета Ульяновской области составило почти 81% от общей суммы расходов.

"Расходы по социальному блоку были и остаются приоритетной статьей в областном бюджете. Мы всегда держим на контроле, чтобы социальные обязательства перед жителями региона выполнялись в срок и полном объеме. Особое внимание уделяется тому, как исполняются запланированные в бюджете выплаты социальной направленности, в том числе с учетом их индексации", - цитирует пресс-служба председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества заксобрания области Сергея Шерстнева.