Небольшое похолодание придет на юг России к концу недели

ТАСС, 8 июля. Изнуряющая жара на юге европейской части России несколько спадет к концу текущей недели. На смену ей придет циклонический вихрь, сообщил ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В связи с выходом на юг европейской части России циклонического вихря жара на юге страны спадет в четверг и пятницу. Прохлада доберется и до южных регионов, но резкого похолодания не будет. Температура понизится до 30-33 градусов вместо 37. Существенных дождей до конца недели не ожидается, они начнутся в начале следующей недели", - сказал он.

Выход циклона прогнозируется в понедельник-вторник, его центр город Камышин Волгоградской области. В зону циклонической циркуляции попадут Ростовская область, Краснодарский край, республики Северного Кавказа. Температура воздуха понизится в среднем до 28-33 градусов.

"Везде пройдут плотные кратковременные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Они собьют жар и сушь, от которых устали жители юга страны", - добавил Синенков.