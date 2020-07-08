В Новгородской области внедрили социальную дисконтную карту "Забота" для льготников

ТАСС, 8 июля. Региональный проект "Социальная дисконтная карта "Забота", который позволит получать скидки на различные товары и услуги в магазинах, аптеках, кафе и других местах, реализовали в Новгородской области. Всего по новой карте смогут воспользоваться порядка 50 тыс. жителей региона, отнесенных к 10 категориям льготников, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Сегодня, 8 июля, министр промышленности и торговли региона Илья Маленко и и.о. министра труда и социальной защиты населения области Светлана Семенова представили региональный проект "Социальная дисконтная карта "Забота". В его рамках около 50 тысяч жителей области смогут получать скидки на товары и услуги в организациях, поддержавших проект. Выдача социальных карт начнется с завтрашнего дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

В проекте принимают участие более 200 компаний, работающих в регионе. Это аптеки, магазины, кафе, парикмахерские, готовые предоставить владельцам карт скидки на товары и услуги от 3% до 15%. В отдельных случаях экономия при использовании карт может достигать 50%, сообщил Маленко, добавив, перечень партнеров проекта может расшириться, а об их участии в нем будут информировать специальные наклейки на входе в организацию.

Как сообщила и.о. министра труда и социальной защиты населения области Светлана Семенова, получить социальную карту смогут десять льготных категорий граждан.

Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; труженики тыла, лица, проработавшие не менее шести месяцев либо награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в период войны; члены семей погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей; реабилитированные, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах; инвалиды, достигшие возраста 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин; беременные женщины на сроке беременности от 12 недель.

"50 тысяч карт уже готовы. Они распределены по районам и доставлены в отделы. В дальнейшем мы планируем расширить список льготных категорий граждан, которые будут включены в проект. Вместе с картой будет выдаваться буклет с информацией обо всех партнерах проекта. В нем будут указаны адреса торговых точек и размеры скидок", - уточнила она.