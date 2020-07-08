Ингушетия и Северная Осетия договорились о совместном введении водозаборного узла

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Мэр Малгобека (Ингушетия) и глава администрации Моздокского района Северной Осетии достигли соглашения, в рамках которого будет введен отдельный водозабор для улучшения водоснабжения в населенных пунктах, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы мэрии Малгобека.

"Сегодня мэр Малгобека Мусса Галаев встретился с главой администрации Моздокского района Олегом Яровым по вопросу водоснабжения, который очень остро стоит на сегодняшний день. В ходе встречи главы двух муниципалитетов заключили взаимное соглашение о введении отдельного водозаборного узла на Кизлярском водозаборе района", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, сроки реализации совместного проекта по перераспределению нагрузки на узле будут ясны в ближайшее время.

"Около 20 тыс. абонентов района будут сняты с водозаборного узла, будет перераспределена нагрузка, и жители Малгобека получат качественное водоснабжение. Реализация проекта позволит максимально сэкономить электроэнергию и обеспечить население водоснабжением по себестоимости. В ближайшее время будет проведено совместное совещание между сторонами, на котором будут обсуждены сроки реализации планов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для частичного решения застарелой проблемы перебоев с водоснабжением в летний период в республике власти Ингушетии намерены до конца недели установить в разных населенных пунктах республики 14 насосов для улучшения водоснабжения. Объем добываемой воды - 83,6 тыс. кубических метров в сутки - не соответствует фактической потребности в 104 тыс. кубических метров, в связи с чем более трети населения республики испытывает ее нехватку.