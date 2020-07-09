Ученые в Белгороде создали добавку для нейтрализации токсинов в животных кормах

ТАСС, 9 июля. Ученые на базе научного-образовательного центра (НОЦ) в Белгороде создали первую в России комплексную кормовую добавку для сельскохозяйственных животных, позволяющую нейтрализовать микотоксины. Об этом ТАСС сообщила замдиректора Института фармации, химии и биологии Белгородского государственного национального исследовательского университета Ульяна Круть.

"Наша кормовая добавка - на основе сорбентов и консорциумов микроорганизмов. Они являются компонентами, которые способствуют нейтрализации микотоксинов. Когда закладывается кормовая база на зиму, то со временем в корме заводятся различные плесневые грибки, выделяющие вторичные продукты метаболизма - микотоксины. Проблема некачественного корма стоит очень остро в России", - сказала собеседница агентства.

По словам замдиректора Института фармации, химии и биологии, наличие микотоксинов негативно влияет на вкус корма, предназначенного для сельскохозяйственных животных. Это приводит к тому, что они меньше едят, в связи с чем снижаются объемы производства молока и яиц, происходит потеря веса. Кроме того, микотоксины способны попадать в организм человека через животные продукты.

"В России зарегистрированы 76 видов кормовых добавок из которых 56 являются импортными. Все остальные - отечественные добавки, но они являются однокомпонентными - в них входят либо микроорганизмы, либо сорбенты. Мощной, комплексной добавки нет, есть только американский аналог", - добавила собеседница агентства, отметив, что импортную добавку используют 85 хозяйств в Белгородской области.

За счет комплексного состава и подобранных микроорганизмов, по подсчетам ученых, разработка специалистов белгородского НОЦ эффективнее американского аналога в 2,5 раза. Также добавка не влияет на полезные вещества, которые содержит в себе корм.