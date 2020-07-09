Ученые в Крыму создали технологию производства диетического творога с виноградным маслом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) создали технологию производства творога с добавлением масла из семян винограда для диетического питания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Крымского федерального университета разработали технологию производства функционального творожного продукта, обогащенного маслом из семян винограда. В составе продукта нет жиров животного происхождения и трансжиров, вследствие чего отсутствует и холестерин", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС доктор технических наук, профессор, замдиректора Агротехнологической академии КФУ Юрий Гербер, разработанная технология позволит минимизировать отходы винного производства, благодаря переработке семян винограда на масло. "Масло из семян винограда обладает большим количеством полезных свойств. В его составе антиоксиданты и витамины, которые способствуют нормализации работы системы кровообращения человека, что влияет на состояние всего организма", - отметил он.

Помимо масла из виноградных семян, в состав творожной массы входят обезжиренное молоко, закваска из смеси термофильного стрептококка и лактококка, молокосвертывающий фермент и хлористый кальций. По словам ученых, за счет отсутствия животных жиров хранить такой продукт можно дольше, чем традиционный.

Кроме того, масло виноградных семян содержит большое количество полезных веществ. Для приготовления 100 граммов творожной массы ученые используют 2 мл масла. Полученный продукт подходит для диетического, здорового и спортивного питания. Результаты работы опубликованы в международном журнале IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

Продукт соответствует государственному стандарту. Ученые планируют реализовывать технологию в собственном цеху и поставлять творог на прилавки магазинов.