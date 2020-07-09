Школу для начинающих писателей СКФО осенью откроют в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 9 июля. /ТАСС/. Школа для начинающих писателей Северо-Кавказского федерального округа, которые пишут на национальных языках, откроется в Карачаево-Черкесии. Проект стартует осенью, сообщила руководитель программы, директор центра литературно-художественного и культурно-просветительского развития "Мэтр" Баладжан Джуккаева.

"Проект называется "Пиши не в стол: школа литературного наставничества для начинающих писателей Северного Кавказа", название говорит само за себя, - сказала Джуккаева в беседе с корреспондентом ТАСС. - Мы хотим объединить всех начинающих писателей СКФО, вывести их из тени, хотим поддержать национальные языки. Ведь большинство языков Северного Кавказа входят в ЮНЕСКО как исчезающие, не говоря уже о литературе".

Реализация проекта запланирована в несколько этапов. В первую очередь пройдет отборочный этап, в рамках которого начинающие писатели со всех регионов Северного Кавказа направят заявки на участие с выполнением творческого задания. Опытные эксперты отберут не менее 50 лучших работ, авторы которых пройдут в следующий этап.

Второй этап предполагает онлайн-обучение, будет включать вебинары, мастер-классы и тренинги на повышение профессионального писательского мастерства, также участники будут вести творческий дневник. В рамках третьего этапа для 20 участников проекта запланировано проведение трехдневного форума в курортном поселке Домбай, где писатели из субъектов и СКФО и эксперты проведут тренинги, лекции и организуют творческие лаборатории.

"В результате мы будем издавать сборник, который включит произведения, написанные под руководством наших педагогов. Они будут как прозаического, так и поэтического формата. В основном, это будут короткие рассказы и стихотворения на родных языках участников, которые впоследствии будут переведены профессиональными переводчиками", - добавила Джуккаева.