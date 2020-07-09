Проект УФСИН и социального центра окажет поддержку 25 семьям в Мурманской области

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Совместный проект УФСИН России по Мурманской области и Социального центра - SOS Мурманск "Родительский СОФТ" поможет получить комплексную поддержку 25 социально незащищенным семьям из Ловозерского района. Об этом сообщила ТАСС руководитель Социального центра - SOS Мурманск Наталья Курдвановская.

"С уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Мурманской области мы тесно взаимодействуем с 2012 года, "Родительский СОФТ" - это уже четвертый проект. На сегодня мы планируем, что не меньше 25 семей Ловозерского района будут получать у нас поддержку, в их числе есть восемь семей, где один или оба родителя были в местах лишения свободы. Будем учить их основам правовой грамотности, учить быть более успешным в нашем социуме, у нас будет новая программа в проекте, которая называется "Позитивная дисциплина", - сказала Курдвановская.

Она пояснила, что по программе "Позитивная дисциплина" в Ловозерском районе пройдут четыре интерактивных семинара-тренинга, будет работать выездной консультативный пункт с психологом, необходимые консультации можно будет также получать дистанционно. По словам Курдвановской, это эффективно как раз для малых населенных пунктов, где люди больше открываются специалисту, который приезжает извне, нежели кому-то из ближнего окружения.

"Работа комплексная, ведется в заявительной форме, это достаточно эффективно. На протяжении предыдущих трех проектов мы смело можем говорить, что все семьи, которые участвовали у нас в проектах, не совершили повторных правонарушений, суммарно это больше 30 семей по Мурманскому, Кольскому и Ловозерскому районам", - поделилась руководитель центра.

Курдмановская подчеркнула, что именно Социальный центр - SOS Мурманск является пионером в регионе по внедрению подобных социально ориентированных проектов для "трудных" семей. У центра есть опыт, признанный на федеральном уровне. "Второй проект дал нам рождение программы "Азбука права", которая получила признание даже на федеральном уровне, а третий реализовывали уже по запросу УФСИН, мы вышли в места лишения свободы, он дал нам опыт работы с родителями, которые отбывают наказание в местах лишения свободы", - сказала директор центра.

Российская благотворительная организация "Детские деревни - SOS", член международной некоммерческой благотворительной организации "Детские деревни - SOS", работающей в 136 странах мира, ее представительства работают также в 7 регионах России, в том числе в Мурманской области. Социальный центр - SOS Мурманск, по словам Курдмановской, по своей форме в структуре организации пока единственный в стране.