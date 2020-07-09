База данных долгожителей создана в КБГУ для популяционного генетического анализа

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) создали базу данных "Долгожители" для популяционного генетического анализа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"База данных содержит информацию о генетических маркерах и социо-физиологической характеристике исследуемой группы долгожителей. С ее помощью можно проводить анализ имеющейся информации и архивировать ее, результаты расчета основных генетико-популяционных параметров выводятся в Exсel-формате в виде специализированных протоколов. База данных - инструмент, который может быть полезен для медицинских учреждений, научно-исследовательских центров и лабораторий", - сказали в пресс-службе.

Патент на создание базы данных получила магистрант первого года обучения Динара Бахова. "Разработана и апробирована оригинальная база данных, включающая 147 долгожителей нашего региона, [она] позволяет создавать архив, проводить статистический анализ генетических данных и социо-физиологических характеристик исследуемой группы долгожителей. Она может быть полезной для организаций, проводящих мониторинг долгожителей (и не только долгожителей), может стать прототипом для популяционного анализа в других областях медицины и биологии", - пояснила ТАСС Бахова.

Возможность провести анализ средовых факторов, влияющих на активное долголетие, на основе анкетирования группы долгожителей, проживающих на территории КБР, имеет важное значение, считает она. Для этого при разработке электронной базы программно реализован специальный фильтр, позволяющий формировать выборки долгожителей по заданным критериям для последующей статистической обработки.

"База "Долгожители" включает в себя не только функцию архивирования информации, но и позволяет проводить популяционный статистический анализ данных. Программный код разработан в среде программирования баз данных Visual FoxPro 9.0, имеющей мощный набор инструментов по организации работы с информационными базами", - добавила она.

Исследования по изучению генома растений, животных и человека в КБГУ ведутся более 10 лет на базе медико-биологического центра. Ученые изучают генетическую предрасположенность человека к формированию черт темперамента, занимаются методикой ранней диагностики рака молочной железы и других моногенных и мультифакторных заболеваний, а также исследуют молекулярно-генетические основы долголетия и продолжительности жизни. За этот период ученые собрали солидный банк ДНК долгожителей республики, который войдет в уникальную общероссийскую коллекцию ДНК долгожителей для исследования генетической природы долголетия и болезней, ассоциированных со старением.