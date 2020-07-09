В Туле ливень с сильным ветром повалил более 60 деревьев

ТАСС, 9 июля. Ливень с градом и сильным ветром повалил более 60 деревьев в Туле, также повреждена кровля на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Тульской области прошел циклон, который принес ливни, град и ветер с порывами до 20 м/с. Больше всего от непогоды пострадала Тула. "На улице Коминтерна в результате порывов ветра повредило кровлю площадью 200 кв. метров. Также в областном центре повалило более 60 деревьев", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, как отметили в МЧС, были зафиксированы отключения электроснабжения в населенных пунктах Тульской области. "По всем заявкам осуществлено реагирование спасательными и аварийными службами", - добавили в министерстве.

В настоящее время для ликвидации последствий прохождения циклона сформировали мобильные бригады. В общей сложности МЧС России привлекли 55 человек и 17 единиц техники. Перед спасателями поставили задачу в максимально короткие сроки убрать упавшие деревья.