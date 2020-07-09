В Архангельской области создадут интерактивную карту воинских памятников и захоронений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Архангельский региональный центр патриотического воспитания "Патриот" создаст интерактивную карту памятников, связанных с Великой Отечественной войной, а также воинских захоронений на территории региона. На карту внесено уже 1,1 тыс. объектов, говорится в четверг в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

"В центре "Патриот" [создадут] интерактивную карту памятников и воинских захоронений. Она будет доступна на сайте учреждения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас на карте уже обозначено порядка 300 памятников и около 800 воинских захоронений Архангельской области. Фотографии, а также краткую информацию об объектах присылают сотрудники зональных центров патриотического воспитания. Кроме того, в проекте принимают участие юнармейцы.

Центр приглашает к работе по составлению карты всех жителей региона.