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В Архангельской области создадут интерактивную карту воинских памятников и захоронений

На карту внесено уже 1,1 тыс. объектов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Архангельский региональный центр патриотического воспитания "Патриот" создаст интерактивную карту памятников, связанных с Великой Отечественной войной, а также воинских захоронений на территории региона. На карту внесено уже 1,1 тыс. объектов, говорится в четверг в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

"В центре "Патриот" [создадут] интерактивную карту памятников и воинских захоронений. Она будет доступна на сайте учреждения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас на карте уже обозначено порядка 300 памятников и около 800 воинских захоронений Архангельской области. Фотографии, а также краткую информацию об объектах присылают сотрудники зональных центров патриотического воспитания. Кроме того, в проекте принимают участие юнармейцы.

Центр приглашает к работе по составлению карты всех жителей региона.

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