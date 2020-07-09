В Бурятии на авиамониторинг лесных пожаров направят около 9 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование в размере почти 9 млн направят в Бурятию из республиканского бюджета на борьбу с лесными пожарами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"9 июля в правительстве Бурятии прошло внеочередное заседание Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики, на котором решили выделить дополнительные финансовые средства на мониторинг лесных пожаров в размере 8,9 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

С конца июня в республике установилась жаркая сухая погода, температура воздуха поднималась до 33 градусов, на территории региона зарегистрирован самый высокий пятый класс пожарной опасности в лесах. В лесах Баргузинского района с 6 июля введен режим ЧС. Для оказания помощи в республику прибыл самолет МЧС России Бе-200, из Хабаровского края направили сводный отряд парашютистов-десантников Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

С начала пожароопасного сезона, который начался в апреле, в Бурятии зарегистрировано 499 лесных пожаров, практически все возникли от сухих грозовых фронтов. Их тушение осложняется возгоранием в труднодоступной местности. "Ситуация непростая, - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского. - С начала пожароопасного сезона в пятикилометровых зонах вокруг населенных пунктов возник 51 лесной пожар, но благодаря раннему обнаружению возгораний перехода огня на населенные пункты и объекты экономики удалось избежать. В связи с обстановкой увеличение кратности авиационного мониторинга позволит оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации".

По состоянию на утро 9 июля в Бурятии зарегистрировано 10 действующих лесных пожаров, их общая площадь - 1,7 тыс. га. Одним из самых крупных очагов остается лесной пожар в Забайкальском национальном парке. Именно туда направлен борт Бе-200. В нацпарке с огнем борются сотрудники самого национального парка и десантники базы авиационной охраны лесов. "Прогнозов пока не даем, но в целом ситуация стабилизируется", - приводит пресс-служба слова директора ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаила Овдина.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Бурятии установится дождливая погода. В настоящее время угрозы населенным пунктам и объектам экономики из-за природных пожаров нет, добавили в правительстве региона.