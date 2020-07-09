Курорт "Эльбрус" возобновляет работу с 10 июля после длительного перерыва из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Высочайшая гора Европы станет доступна для восхождений и отдыха. Курорт "Эльбрус" возобновляет свою работу с 10 июля после длительного перерыва и карантина, введенного в районе из-за пандемии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Согласно поручению главы КБР, с 10 июля 2020 года будет разрешена работа канатных дорог, ряда гостиниц, ресторанов и кафе в Приэльбрусье. Мы открываем канатные дороги на Эльбрусе и будем работать в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев, работа была приостановлена с конца марта. "Конечно, оставаясь фактически в простое с 28 марта, предприятию было очень сложно. Еще несколько дней назад шла речь о частичной консервации объекта. Тем не менее, мы готовы оперативно включиться уже завтра, 10 июля. Наши канатные дороги проходили регулярное техобслуживание, никто из персонала не был уволен - все оставались с сохранением зарплаты", - сказал он.

Основную ставку руководство компании делает уже на грядущий зимний сезон. "Летом большую часть туристического потока составляют иностранные гости, и сейчас мы, к сожалению, их не увидим. Поэтому готовимся к зиме, продолжаем обслуживание высокогорной трассы для спортсменов сборной команды РФ, которые проводят здесь свои тренировки", - добавил он.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе - 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

По данным министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих (горнолыжный курорт Приэльбрусье 392,3 тыс.), в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек (в Приэльбрусье побывало 451,6 тыс.). Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%.