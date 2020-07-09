"Ростелеком" начал проект по экологическому мониторингу в лесах Ямала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" запустил пилотный проект по экологическому мониторингу зеленых массивов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с помощью фотоловушек, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Тестовые образцы установили в природных зонах рядом с Салехардом. Приборы, которые обычно используют для скрытого наблюдения за животными, теперь фиксируют нарушителей, загрязняющих окружающую среду. На Ямале разработали уникальную систему видеоаналитики, с помощью которой фотоловушки в онлайн-режиме могут передавать полученную информацию в специальные службы, своевременно оповещая их о нештатных ситуациях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект реализован совместно с департаментом природно-ресурсного регулирования ЯНАО и администрацией Салехарда.

Портативные камеры оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами. Технические возможности камер позволяют передавать четкую картинку в темное время суток и мгновенно реагировать на появление объекта в кадре на расстоянии до 30 метров.

"Если на территории, попавшей в зону фотоловушки, будет зафиксировано, к примеру, возгорание, туда незамедлительно отправится отряд сотрудников пожарной охраны. В случае, если в объектив камер попадут люди, которые складируют бытовые отходы в непредназначенном для этого месте, их личность будет установлена", - цитирует пресс-служба заместителя главы Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексея Пекаря.

Уже через год фотоловушки могут появиться в каждом крупном муниципалитете Ямало-Ненецкого автономного округа.