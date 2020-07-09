Имущество Леонида Маркелова на 2,2 млрд рублей обратят в доход государства

ТАСС, 9 июля. Генпрокуратура РФ совместно с судебными приставами направили в доход государства имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов организовано фактическое обращение имущества в доход государства", - сообщили в надзорном ведомстве.
25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги. Сведений о приобретении на законные доходы собственности обвиняемые не представили. В состав имущества, по данным защиты, входят активы восьми юридических лиц, в том числе приобретенные раньше, чем Маркелов стал губернатором, а также состояние супруги чиновника. Это решение обжаловали, однако апелляция 26 июня признала его законным.
Как уточнял ТАСС адвокат Игорь Трунов, обращению в доход государства подлежат наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, $224 тыс., €660 тыс., земельный участок кадастровой стоимостью почти 9 млн рублей, две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, денежные средства и обыкновенные именные акции, два не поставленных на кадастровый учет объекта - торговый центр площадью 3,3 тыс. кв. м стоимостью не менее 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения за 353 млн рублей. Также в доход государства обратят свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн рублей, в том числе 25 золотых слитков, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов, а также счета в банках на 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" и АО СПК "МАПДС".
Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелова освободили от должности руководителя республики Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Вину бывший губернатор отрицает.