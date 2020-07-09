Имущество Леонида Маркелова на 2,2 млрд рублей обратят в доход государства

ТАСС, 9 июля. Генпрокуратура РФ совместно с судебными приставами направили в доход государства имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов организовано фактическое обращение имущества в доход государства", - сообщили в надзорном ведомстве.

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги. Сведений о приобретении на законные доходы собственности обвиняемые не представили. В состав имущества, по данным защиты, входят активы восьми юридических лиц, в том числе приобретенные раньше, чем Маркелов стал губернатором, а также состояние супруги чиновника. Это решение обжаловали, однако апелляция 26 июня признала его законным.