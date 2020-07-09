В Коми планируют создать аналог парка "Патриот"

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Систему военно-патриотического воспитания молодежи с развитой инфраструктурой создадут в Республике Коми. На базе действующего патриотического центра "Звезда" в селе Визинга планируется построить небольшой аналог парка "Патриот" для подготовки призывников, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Мы хотим создать на базе патриотического центра "Звезда" в селе Визинга небольшой аналог парка "Патриот", только он будет не смотровой, а действующий, где наши ребята перед службой в армии будут проходить хорошую подготовку. С руководителем "Звезды" Андреем Кичигиным мы эту идею обсуждали. С Минобороны, замминистра Юнус-Беком Баматгиреевичем Евкуровым, я переговорил, они готовы предоставить отработанную технику, учебное оружие. Мы будем это делать совместно с военным комиссариатом Республики Коми, соответствующая команда от генерал-лейтенанта Евкурова уже дана", - сказал врио главы Коми Владимир Уйба на встрече с лидерами ветеранских организаций региона.

Как уточнил ТАСС участник встречи, председатель правления регионального отделения "Союза десантников" Юрий Беляцкий, конкретные сроки создания парка не обсуждались, на данный момент имеется только концепция. "Все наши идеи, которые долгое время вынашивались, сейчас полностью поддержаны", - сказал он ТАСС.

В частности, он предложил также провести реконструкцию памятника "Скорбящий воин", установленного в центре Сыктывкара в честь солдат, погибших в Афганистане и локальных конфликтах. "Около 120 человек из Коми погибло в локальных конфликтах. Мы предложили высечь их имена на гранитных плитах и установить у "Скорбящего воина" церковный объект, оформить все должным образом", - рассказал Беляцкий. Также он предложил установить памятник или арт-объект на месте бывшей пристани Сыктывкара, откуда отправлялись на фронт в Великую Отечественную войну. На данный момент на спуске к реке стоит закладной камень с надписью "23 июня 1941 года на пароходе "Бородино" отправились защищать Отечество первые добровольцы из столицы республики".

Уроки мужества и парки Победы

По данным пресс-службы главы региона, в ходе встречи Беляцкий также рассказал о работе по патриотическому воспитанию школьников и проведении уроков мужества. По его мнению, такие уроки должны быть в расписании каждой школы, а проводить их должен настоящий военрук - ветеран боевых действий. Руководитель республики предложение поддержал. Председатель правления регионального отделения "Российского союза ветеранов Афганистана", советник главы республики по делам ветеранов Вадим Клюпа попросил содействия в получении отработанной военной техники для парков Победы в Воркуте, Инте и Усинске. Врио главы региона также поддержал эту идею.

Председатель республиканского совета ветеранов, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Жукова предложила создать в каждом муниципалитете небольшие дома-интернаты для ветеранов, с такими просьбами к ней обращаются ветераны. Уйба ответил, что Минтруд республики прорабатывает новый формат домов-интернатов для ветеранов семейного или квартирного типа, в котором у каждого ветерана будет свое жилое помещение. Пилотный проект планируется отработать в Сыктывкаре.