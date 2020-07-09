Почта России выпустила конверты с маркой в честь 100-летия Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июля. /ТАСС/. Марку, созданную к 100-летнему юбилею Карелии, Почта России представила на церемонии гашения в правительстве региона. На ней изобразили самые известные и важные символы Карелии, сообщили в четверг, 9 июля, в пресс-службе правительства республики.

"Достопримечательности, изображенные на этой яркой и запоминающейся марке, для нас родные и памятные. Почтовую марку можно приобрести во всех почтовых отделениях республики, которые есть практически в каждом населенном пункте. Радостно понимать, что Почта России внесла свой вклад в празднование дня рождения Карелии, ее столетнего юбилея", - приводит слова директора регионального управления Почты России Ирины Гореловой пресс-служба.

На конверте, выпущенном специально к юбилею республики, изобразили силуэты знаковых для Карелии объектов: железнодорожного вокзала в Петрозаводске, памятника Петру Первому, Преображенская церковь на острове Кижи и другие. Марку погасили особым штемпелем с изображением герба республики и указанием названия события и памятной даты.

"В дальнейшем приобрести марки, посвященные данному событию, можно будет во всех отделениях почтовой связи России", - добавили в пресс-службе правительства.

Свое 100-летие Карелия отмечает в 2020 году: 8 июня 1920 года ВЦИК принял постановление о создании Карельской трудовой коммуны, откуда и считается возраст республики. Празднование должно было пройти в сентябре, однако из-за пандемии коронавируса власти решили отменить массовые гуляния и направить сэкономленные деньги на решение проблем региона.