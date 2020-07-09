{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Источник: председатель гордумы Краснодара заразилась коронавирусом

Диагноз официально не подтвержден, но сейчас Вера Глушко находится на больничном

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко находится на больничном, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики в четверг. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, она заразилась коронавирусом.

"Председатель городской Думы Вера Галушко находится на больничном", - сообщили в департаменте, уточнив, что у пресс-службы мэрии нет информации об официально подтвержденном диагнозе.

За последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 63 человек. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 6 523. За время пандемии умерли 83 человека.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Коков объявил о новом этапе снятия ограничений в Кабардино-Балкарии
Он наступит 10 июня
Читать полностью