Источник: председатель гордумы Краснодара заразилась коронавирусом

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко находится на больничном, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики в четверг. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, она заразилась коронавирусом.

"Председатель городской Думы Вера Галушко находится на больничном", - сообщили в департаменте, уточнив, что у пресс-службы мэрии нет информации об официально подтвержденном диагнозе.

За последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 63 человек. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 6 523. За время пандемии умерли 83 человека.