Строительство очистных сооружений в Махачкале и Каспийске планируют завершить в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Строительство сооружений водоотведения и водоочистки в Махачкале и Каспийске планируется завершить в 2022 году. Кроме того, до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию новый канализационный коллектор для транспортировки стоков из трех районов республиканского центра, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей официальной странице в Instagram в четверг.

"В целях завершения строительства очистных сооружений в Махачкале и Каспийске ведется разработка проектно-сметной документации по восстановлению и строительству канализационного коллектора, аварийного сброса. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 году. Для обеспечения сбора и транспортировки канализационных стоков Кировского, а также части Ленинского и Советского районов Махачкалы предусмотрено строительство канализационного коллектора протяженностью 4,5 км, его ввод намечен на 2024 год", - написал Здунов.

Также, по его словам, на 2021 и 2022 годы запланирован ввод сетей водоотведения в двух микрорайонах Махачкалы - "Пальмира" и "ДОСААФ". Кроме того, в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию второго этапа канализационных очистных сооружений в Новолакском районе недалеко от Махачкалы, что обеспечит полную очистку сточных вод девяти населенных пунктов.

Здунов также отметил, что строительство очистных сооружений ведется и в других городах и районах Дагестана. "Продолжается строительство очистных сооружений в Дербенте, их планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В текущем году заработают очистные сооружения в поселке Тюбе Кумторкалинского района. <…> Для завершения строительства очистных сооружений канализации в городах Дагестанские Огни, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюрт общей мощностью 159,2 куб. м в сутки проводятся инструментальное обследование и корректировка проектной документации", - пояснил глава правительства Дагестана.

По его словам, в настоящее время уровень загрязнения морской воды в прибрежной зоне Каспия превышает гигиенические нормативы, что усложняет развитие пляжного туризма. "Завершение строительства всех вышеуказанных объектов обеспечит дополнительный прием сточных вод в объеме 168 млн куб. м в год, их очистку до нормативных значений, улучшит социально-экологическую обстановку в Дагестане", - отметил Здунов.

О необходимости строительства новых очистных сооружений в Махачкале, в частности, говорилось в ходе визита в Дагестан президента РФ Владимира Путина в сентябре 2019 года. Местные жители обратили внимание главы государства на то, что существующие очистные не справляются с возросшей нагрузкой, что негативно сказывается на состоянии Каспийского моря. Тогда же глава Дагестана Владимир Васильев пообещал, что проект по строительству нового коллектора будет запущен в работу до конца года.