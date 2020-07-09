В Петербурге открылся первый в СЗФО учебный центр маркировки лекарственных препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Первый в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) учебный центр технологий цифровой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) открылся в четверг на базе Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета.

"Это первый центр в Санкт-Петербурге и первый на Северо-Западе, второй в России. Первый такой центр создан в Сеченовском университете. Учитывая, что университет готовит специалистов фарминдустрии для всей страны, ближнего и дальнего зарубежья, охватывать он может в принципе всю страну", - сообщил на открытии центра ректор химико-фармацевтического университета Игорь Наркевич.

Учебный центр подготовит специалистов для работы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Он располагается на базе симуляционного образовательного комплекса - GMP тренинг-центра химико-фармацевтического университета.

В рамках дополнительного профессионального образования в центре будут отрабатываться практические навыки на каждом этапе товаропроводящей цепи. В их числе нанесение криптокода на производственном оборудовании, реализация в аптечных организациях, выдача лекарственных препаратов по рецептам врачей, отпуск с помощью регистраторов выбытия в медицинских организациях. Университет также разработает учебные программы в рамках потребностей фармацевтической отрасли в среде цифровой маркировки.

"Продолжительность курса составляет 18 академических часов. Десять часов - это работа с теоретической частью, восемь часов - это боевой рабочий день, который специалист проводит в центре, который делится на две части. Первая часть - после теоретической подготовки работа с инструкторами и преподавателями, которые знакомят с техникой, и вторая часть - это самостоятельная работа непосредственно на технике, выполнение заданий и в финале выполнение контрольных заданий", - пояснил гендиректор Национального центра ДПО "Лаборатория маркировки" Владимир Плохих.

О маркировке

Обязательная маркировка лекарств в РФ вступила в силу с 1 июля. С этого дня запретили производство и импорт немаркированных лекарств, а передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки становится обязательной для всех участников оборота. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный при государственно-частном партнерстве. По данным Минпромторга, следующей категорией товаров, для которых маркировка будет обязательной, станут фототовары, духи и туалетная вода (с 1 октября 2020 года).