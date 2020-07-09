Музей воинской славы появится в Чувашии в 2021 году на базе списанного корабля "Чебоксары"

ТАСС, 9 июля. Списанный пограничный сторожевой корабль "Чебоксары", который транспортируют в республику из Нижегородской области, в 2021 году станет Музеем воинской славы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"Сторожевой корабль "Чебоксары" планируется разместить в столице Чувашии на набережной реки Волги в районе речного порта. В 2021 году на базе пограничного сторожевого корабля "Чебоксары" планируется создать Музей воинской славы", - сказали в пресс-службе.

Сейчас корабль находится в городе Чкаловске Нижегородской области на ремонте и покраске. Средства на эти цели и транспортировку судна были выделены из бюджета Чебоксар.

"Корабль был списан в 2016 году, в 2017 году передан в муниципальную собственность постановлением правительства России. Это уникальный для регионов России случай транспортировки пограничного сторожевого корабля из Балтийска Калининградской области в город Чебоксары для создания там музея", - пояснили в пресс-службе.