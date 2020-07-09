Эксперт: развитие инфраструктуры и спецвыплаты помогут привлечь медиков в Арктику

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Стимулирующие финансовые выплаты для медиков, желающих переехать жить и работать в Арктику, жилье и развитие сопутствующей инфраструктуры смогли бы решить проблему кадрового голода в регионах арктической зоны РФ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву представить предложения по федеральным компенсациям для врачей и фельдшеров, которые приезжают на работу в Арктическую зону. Объем таких выплат может составить от 1,5 до 3 млн рублей.

Не только деньги

Большинство медиков, изъявивших желание приехать для работы на Чукотку, - это взрослые люди с большим опытом работы, отмечает начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа Туяна Банеева. Хоть в целом уровень обеспеченности медиками на Чукотке достаточно высок - 63 медика на 10 тыс. населения при необходимых 69, регион по-прежнему нуждается в узких специалистах. Власти считают, что для их привлечения одних материальных выплат недостаточно - необходимо предусмотреть и создание специализированного жилищного фонда.

"Дело не только в деньгах, а в развитии инфраструктуры. Наличие мест в детсадах, школах, инфраструктуры для молодежи. В первую очередь необходим комплексный подход развития территорий с поддержкой федерального бюджета. Несколько лет назад мы проводили анкетирование студентов, были заданы вопросы, по какой причине они не хотят ехать в село. Мы ожидали, что они ответят - низкая зарплата и так далее. Ничего подобного. На первое место поставлена проблема профессионального одиночества, когда не у кого спросить, проконсультироваться при лечении", - объяснила ТАСС ректор Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Любовь Горбатова, единственного арктического медицинского вуза в стране.

По словам Горбатовой, если проблему профессионального одиночества могло бы решить развитие телемедицинских технологий, то появление комфортной инфраструктуры для жизни без федеральных вливаний труднодостижимо. "На втором месте как раз шло развитие инфраструктуры. Выпускники - это молодежь, им надо познакомиться, повстречаться где-то со своей второй половиной. В селе не везде есть молодежные центры, клубы. Расстояния у нас колоссальные, не везде есть приемлемые связь и интернет. Все эти примеры говорят о том, что нужна не только достойная зарплата, но и достаточный уровень развития инфраструктуры", - продолжает ректор.

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, также отмечают, что сложнее всего привлечь узких специалистов в муниципалитеты округа. "Безусловно, финансовая поддержка очень важна, но есть ряд причин, по которым не каждый медицинский работник может приехать на работу: непростые климатические условия, проблемы с транспортной развязкой, отдаленность региона от большой земли", - пояснили в ведомстве.

Региональный опыт

В ряде регионов медицинские кадры в отдаленные территории привлекают через федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым врачи получают 1 млн рублей и обязаны отработать на месте несколько лет. Помимо этого, в регионах есть свои стимулирующие выплаты для медицинских работников, например, разовая выплата врачам 500 тыс. рублей и среднему медперсоналу - 150 тыс. рублей в Красноярском крае. Также, согласно краевому законодательству, медикам компенсируются выплаты за наем жилья.

Врач-педиатр Норильской межрайонной детской больницы Антонина Курочкина переехала в заполярный город из Башкирии год назад. "Такие программы существенно облегчают переезд. Все, что обещано в программе, было выполнено: компенсировали переезд и перевозку багажа, дали жилье, подъемные и зарплату получаю, которую и обещали", - рассказала ТАСС медик, добавляя, что в целом переездом довольна.

В мае этого года правительство Югры увеличило разовые выплаты врачам и фельдшерам, которые будут работать в сельской местности, вдвое - до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Это, по мнению властей, позволит привлечь в села арктического региона до конца года еще 130 врачей. Увеличили выплаты и на Чукотке, рассказала Туяна Банеева. По ее словам, до конца года в этот отдаленный регион приедут работать более 20 медицинских специалистов.

В Мурманской области региональные власти с 2018 года запустили программу "Арктический доктор". Главным отличием программы является то, что равноценную поддержку получают и медики, приезжающие работать в города, расположенные в арктической зоне.

"Программа дает возможность получить 2 млн рублей: первые два года по 500 тыс. рублей и один миллион после пятого года работы. При этом приехавший врач может участвовать и в других программах, например, взять ипотеку, чтобы иметь собственное жилье, а не служебное. В этом случае 50% первоначального взноса компенсируют за счет регионального бюджета - на семью из четырех человек выплата может составить 2 млн рублей", - сообщила ТАСС начальник отдела кадровой политики и мобилизационной работы министерства здравоохранения Мурманской области Наталия Колесникова. За 2018-2019 годы в города Мурманск, Североморск и Апатиты переехали 32 врача.

Приехать и остаться

Впрочем, существующие меры поддержки, предпринимаемые регионами, все же позволяют привлекать кадры. Врач-ренгетолог, начальник организационно-методического отдела Сургутской районной поликлиники Андрей Дейниченко вместе с супругой в 2016 году переехали в поселок Белый Яр Сургутского района Югры из солнечного Волгограда. "Воспользовались программой "Земский доктор", подписали документ на пять лет. Осталось еще 1,5 года отработать по данной программе, но и потом с женой планируем тут остаться. Она - врач-терапевт участковый, а я - врач-рентгенолог. Нам на каждого выплатили по одному миллиону рублей. Мы на эти деньги купили квартиру. Что переехали из Волгограда в Белый Яр, мы не пожалели", - рассказал врач.

По его словам, зарплата и условия труда для врачей на север лучше. Кроме того, добавляет Дейниченко, при работе в небольшом медучреждении быстрее идет карьерный рост. "Начинали мы в Сургутском районе с работы средним медперсоналом, потом врачами. Сейчас я работаю начальником организационно-методического отдела. Мне нравится работать в сельской местности, в небольшом учреждении ты хорошо знаешь пациентов, а они - тебя", - отмечает медик.