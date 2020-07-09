Коков объявил о новом этапе снятия ограничений в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Очередной пакет снятия ограничительных мер вступит в силу в Кабардино-Балкарии (КБР) с 10 июля. Соответствующий указ главы региона Казбека Кокова опубликован в четверг на его официальном сайте.

"Внести в Указ главы КБР от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения", - гласит текст указа.

Согласно документу, возобновить свою деятельность смогут санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Разрешается деятельность коллективных средств размещения (гостиниц, турбаз, пансионатов), расположенных в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% номерного фонда. Возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей.

С 10 июля в регионе возобновят работу фитнесс-центры, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны. Власти допускают проведение торжественных церемоний регистрации брака. При этом ограничивается число лиц, одновременно находящихся в помещении (из расчета 10 кв. м на человека, но не более 10 человек, за исключением работников органов ЗАГС).

Открываются и учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, организации тренирующие спортсменов старше 15 лет при подготовке к межрегиональным, всероссийским соревнованиям, а также отборочным соревнованиям для включения в состав спортивных сборных команд.

При этом срок действия режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем в регионе продлили до 26 июля. Им разрешают прогулки без посещения мест массового скопления людей, для остальных категорий граждан ограничения в части передвижения снимаются. Тем, кто прибывает из зарубежных поездок, больше не нужно уходить на 14-дневную самоизоляцию, при этом их будут тестировать на новую коронавирусную инфекцию.