Выпускникам ВятГУ вручат дипломы в Minecraft

КИРОВ, 9 июля. /ТАСС/. Студенты Вятского государственного университета в Кирове создали копию студгородка видеоигре Minecraft, где авторы проекта планируют вручить выпускникам дипломы. Об этом сообщил ТАСС директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин.

"В мае мы понимали, что торжественно вручить дипломы [выпускникам Политехнического института и Института математики и информационных систем ВятГУ] мы не сможем, потому что действуют ограничительные меры а оставлять выпускников без этого значимого события мы посчитали неправильным. Обсуждали использование технологии виртуальной реальности, и решили попробовать реализовать идею в Minecraft. Недавно мы сообщили руководству, что у нас готова локация, разместили игровой сценарий на серверах университета, начинаем работать с выпускниками, чтобы подключались, регистрировались в игре", - рассказал Губин.

Над проектом работали студенты 1 и 2 курсов. "Мы кинули клич среди студентов, в основном, 1-2 курсов, просили майнкрафтеров объединиться, собрали сообщество и предложили построить в Minecraft локацию университета - студенческий городок, где живут [и учатся] студенты Политехнического института: это несколько учебных корпусов, общежитие, спортивный комплекс. Ребята откликнулись, начали работать", - отметил Иван Губин.

По его словам, многие из участников проекта ни разу еще не были в учебном корпусе, игровую копию которого создавали, поэтому для них подготовили планы, фотографии, а также сделали видеосъемку. "Ребята построили корпус, аудитории точно по планам, близко к реальности. Основную лепту внес первокурсник Кирилл Бабинцев - очень крутой игрок. Мы, кстати, с ним очно так и не виделись ни разу", - отметил Губин.

Сейчас авторы проекта приглашают выпускников и преподавателей регистрироваться в игре. "Просим, чтобы ребята регистрировались под настоящими именами и фамилиями", - уточнил Иван Губин, пояснив, что с датой проведения вручения дипломов в игровой вселенной Minecraft авторы проекта еще определяются. "Настоящие дипломы выпускники, конечно, тоже получат", - подчеркнул он.

Minecraft - это видеоигра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном, ее полная версия вышла в ноябре 2011 года. Входит в число самых продаваемых игр в истории. В ней игрок, оказавшись на пустом поле, в лесу или в горах, создает для себя жилище и предметы быта из имеющихся в игровом мире материалов и старается выжить.