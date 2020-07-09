Более 350 млн рублей выплатили в КБР семьям с детьми до семи лет за июнь и начало июля

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выплатили 350 млн рублей семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет за июнь и начало июля. Выплаты за этот период уже получили около семи тыс. детей, сообщил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты республики Алим Асанов.

Пособие от трех до семи лет имеют право получать граждане, проживающие на территории КБР, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума за второй квартал прошлого года (12 тыс. 431 рублей), размер пособия равен половине этой суммы - 6 тыс. 853 рублей ежемесячно с января 2020 года. Выплата назначается на один год, затем ежегодно продлевается на основании сведений о доходах семьи получателя. Решение о назначении либо отказе назначении выплаты принимаются в период до 20 рабочих дней.

"Выплаты должны были начаться с июня месяца, мы и начали, выплатили уже больше 350 млн (за июнь, а некоторые семьи получили и за июль, всего около семи тыс. детей). Деньги федеральные, проблем с финансированием нет, поданные заявления обрабатываются, их скопилось большое количество, в связи с тем, что мы получили доступ к порталу "Госуслуги" в 20-х числах мая. За текущий год заявление можно подать до 31 декабря 2020 года, выплата будет назначена с 1 января 2020 года, при наличии права на указанную дату", - сказал министр.

При расчетных показателях, что в КБР правообладателями на это пособие будет около 30 тыс. человек, подано более 40 тыс., отметил он. Среди заявителей есть лица, которые подавали заявление по несколько раз, есть необоснованные заявления. "Сотрудникам необходимо по всем заявлениям собрать весь пакет документов для того, чтобы подготовить обоснованный отказ, а для этого из разных структур должны получить до 20 документов", - отметил он.

По горячей линии сотрудники социальных служб получили более 120 тыс. звонков, ежедневно сотрудники отвечают более одной тыс. раз в Instagram, уточнил Асанов. "Мы видим в Instagram, часть граждан обеспокоенных, тем что не получили пособия, призывают прийти в министерство, в собесы, устроить митинги и хотел бы попросить этого не делать, поскольку тем самым они только отвлекут работников, которые занимаются этими вопросами и в условиях коронавируса целесообразно не посещать учреждения, не скапливаться, набраться терпения и дождаться выплат, деньги есть, заявления приняты, будем обрабатывать", - заверил Асанов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.