Почти 40 новых ФАПов подключат к электроэнергии в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией до конца года 38 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" до конца года подключат к сетям компании 38 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах и станицах Северной Осетии. В ходе работ по технологическому присоединению ФАПов в некоторых случаях будут реконструированы существующие, а также построены новые участки линий электропередачи с использованием современного самонесущего изолированного провода, планируется установка новых трансформаторных подстанций", - сказал собеседник агентства.

В частности, в станице Черноярской строительство нового фельдшерско-акушерского пункта завершится в августе. Он необходим для местных жителей, так как за медицинской помощью им приходится обращаться в амбулаторию, которая располагается в здании бывшего общежития. Такой же медпункт строится и в соседней станице Новоосетинской. Сельское поселение включает в себя четыре населенных пункта. Почти 2,5 тыс. жителей смогут получать здесь необходимую квалифицированную помощь в комфортных условиях даже в удаленных населенных пунктах.

Технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов в республике позволит сделать жизнь сельских жителей комфортнее, а медицинскую помощь - доступнее. Тем самым "Россети Северный Кавказ" вносят свой вклад в реализацию региональных национальных проектов в области здравоохранения Северной Осетии. За 2019 и прошедшее с начала года время энергокомпания приняла 42 заявки на общую мощность 507 кВт, из них 4 ФАПа уже подключено к сетям.