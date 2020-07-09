В Северной Осетии могут ввести систему наставничества в медучреждениях

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Систему наставничества могут ввести в больницах и поликлиниках Северной Осетии по предложению главы республики Вячеслава Битарова, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Считаю необходимым и правильным внедрить в наших больницах и поликлиниках систему наставничества, так как без помощи опытных старших невозможно воспитать грамотного доктора", - сказал Битаров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Он также отметил, что в Агентстве развития региона в настоящее время разрабатывается приоритетная программа "Медицина", где особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов. Кроме того, открыт и действует при школе №27 города Владикавказ профильный медицинский класс, выпускники которого в будущем станут студентами Северо-Осетинской государственной медакадемии.