В Дербенте разработали проект развития современного микрорайона на месте бывшего карьера

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Проектно-консалтинговая компания "Новая земля", ставшая победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента, представила проект развития микрорайона Аваин, расположенного в северной части города на территории бывшего карьера, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Управляющий партнер компании "Новая земля" Иван Курячий рассказал, что мастер-план развития территории Аваина был разработан совместно с нидерландской компанией Drom, отметив, что их опыт необходим для создания доступного жилья с современными архитектурными и планировочными решениями и высоким качеством", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, проектируемый участок является территорией бывшего карьера. Ранее мэр города Хизри Абакаров поставил задачу создать здесь благоприятные условия для жизни, досуга и творческой активности. Разработаны проекты реконструкции основных улиц микрорайона. Однако, по словам Курячего, в настоящее время на этой территории прослеживается функциональный дисбаланс.

"Не хватает образовательных и культурных учреждений, объектов досуга, торговли и питания. Сейчас эта территория имеет негативный имидж у горожан. Наша основная задача - преобразовать ее, создать новый городской центр, в котором будет интересно проводить время горожанам и туристам", - приводятся в сообщении слова Курячего.

Проект развития микрорайона предполагает строительство ряда новых объектов - в частности, культурного центра с медиатекой и кинотеатром.

О мастер-плане Дербента

Осенью 2019 года консорциум под лидерством компании "Новая земля" стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Предложенный план развития рассчитан до 2040 года. Он предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент - один из древнейших городов, расположенный на побережье Каспийского моря.