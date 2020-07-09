Для воронежских медработников утвердили почетный знак "За верность медицинскому долгу"

ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую награду для медицинских работников - почетный знак "За верность медицинскому долгу". Об этом по итогам очередного заседания сообщила в четверг журналистам пресс-служба регионального парламента.

"В систему наград Воронежской области включен почетный знак "За верность медицинскому долгу". Им будут награждаться граждане за заслуги в оказании медицинской помощи населению, а также внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения, в подготовку квалифицированных специалистов для медицинских организаций, имеющие стаж работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

По данным пресс-службы регионального парламента, депутаты утвердили изменения в региональный закон "О наградах", включив в систему наград почетный знак "За верность медицинскому долгу", который могут получить не более пяти человек в год. Новый знак представлен в виде комбинации красного и белого крестов, с золотистой звездой и круглым медальоном с надписью "За верность медицинскому долгу". С ним будут вручать денежное поощрение в сумме 50 тыс. рублей.

"Сегодня на федеральном и региональном уровнях разрабатываются различные материальные меры поддержки работников медицины. Это обусловлено как долгосрочной политикой государства, направленной на развитие сферы здравоохранения, так и текущей обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому важно появление каждой новой возможности для того, чтобы отметить, поблагодарить таких людей. Их самоотверженная работа, в рамках которой они зачастую рискуют своими жизнями, должна быть поощрена особым образом", - цитирует пресс-служба Нетесова.

Ранее депутаты установили дополнительные меры социальной поддержки для врачей и фельдшеров скорой помощи в сумме 100 тыс. рублей, для медсестер фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи - 50 тыс. рублей. Также медики могут получить 4,5 тыс. рублей на ежемесячную компенсацию за наем жилого помещения.